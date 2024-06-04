الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثة شاب بعد أسبوع من غرقه في نهر النيل بالصف

جثة شاب
جثة شاب

بعد مرور ما يقرب من أسبوع على غرق شاب في نهر النيل بالصف، انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثته، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكان بلاغ ورد لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل بمنطقة المعدية في الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم تحديد هوية الضحية وتبين أنه شاب، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

txt

غرق طفل فى ترعة كفرصقر بالشرقية

txt

غرق شاب فى نهر النيل بالصف

استمرت عمليات البحث عن الضحية حتى تم العثور عليه بعد مرور ما يقرب من أسبوع، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

الصف جثة شاب غرق شاب غرق نهر النيل

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242