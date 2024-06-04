انتشال جثة شاب بعد أسبوع من غرقه في نهر النيل بالصف

بعد مرور ما يقرب من أسبوع على غرق شاب في نهر النيل بالصف، انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثته، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكان بلاغ ورد لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل بمنطقة المعدية في الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم تحديد هوية الضحية وتبين أنه شاب، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

استمرت عمليات البحث عن الضحية حتى تم العثور عليه بعد مرور ما يقرب من أسبوع، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.