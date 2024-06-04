محمود بسيونى: الخطاب الدينى يجب مواكبته مع متغيرات العصر ومتطلبات المجتمع

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إننا نحتاج إلى أفكار خارج الصندوق طوال الوقت، خاصة مع تشكيل الحكومة الجديدة، كما يجب استكمال ما تم بناؤه حتى لا نتراجع مرة أخرى في ظل التحديات التي نواجهها.

وأضاف بسيوني، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصري منتظر الكثير من الحكومة الجديدة في عدد من الملفات التي تهم المواطن ونمط معيشته.

الخطاب الدينى يجب أن يكون من أولويات وزارتى الثقافة والأوقاف

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الخطاب الديني يجب أن يكون من أولويات وزارتي الثقافة والأوقاف، وأيضًا يجب تواجد المواطنة في وزارة التربية والتعليم والمناهج والأنشطة الجامعية، منوهًا بأن الخطاب الديني يجب أن يكون متواكبا مع متغيرات العصر ومتطلبات المجتمع المصري.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن منهج التعايش في حد ذاته يعتبر ترسيخ لفكرة المواطنة، وأيضًا الخطب في الجوامع والوعظ في الكنائس يجب أن تتواكب مع العصر، لأن هناك تحديات دينية بالأساس.