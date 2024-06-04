تخلص من السجائر نهائيًا.. نصائح عملية للإقلاع عن التدخين

قد يكون التحول عن التدخين أمرًا صعبًا، ولكن هناك بعض الخطوات التي ينصح بها الخبراء لتخطي المرحلة الصعبة وتعافي الجسد والرئة يرصدها الدستور في التقرير التالي.

إن الإقلاع عن التدخين هو رحلة تحويلية لا تؤدي إلى تحسين الصحة العامة فحسب، بل تقوي رئتيك أيضًا، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر صحة، تبدأ عملية الشفاء فور الإقلاع عن التدخين، مع ملاحظة تحسن ملحوظ خلال فترة قصيرة نسبيًا.

في مقابلة مع HT Lifestyle، قال الدكتور كولديب كومار جروفر، رئيس قسم الرعاية الحرجة وأمراض الرئة في مستشفى CK Birla في جورجاون: “في غضون 12 ساعة من سيجارتك الأخيرة، تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى طبيعتها، مما يعزز تدفق الأكسجين في الدم ويحسن الحالة الصحية”. البدء بعملية الترميم. ومن اللافت للنظر أنه خلال عام واحد فقط، ينخفض ​​خطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل ملحوظ.

وكشف قائلًا: "مع مرور الوقت، تستمر الفوائد في الزيادة: ففي غضون سنتين إلى خمس سنوات، يمكن أن ينخفض ​​خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى نفس مستوى غير المدخنين. ولعل الحدث الأكثر إلحاحًا يكمن في مرور 10 سنوات، حيث ينخفض ​​خطر الوفاة بسبب سرطان الرئة إلى النصف. هذه التحسينات الصحية الملحوظة بمثابة حوافز قوية للتحرر من قبضة إدمان التدخين. قد يكون التحول عن التدخين أمرًا صعبًا ولكن هناك خطوات عملية يمكنك اتخاذها لدعم رحلتك نحو صحة الرئة والعافية بشكل عام.

روشتة نجاح الإقلاع عن التدخين

1. قلل استهلاك السجائر تدريجيًا: إن تقليل استهلاك السجائر اليومي تدريجيًا يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الانسحاب وتسهيل الانتقال إلى نمط حياة خالٍ من التدخين.

2. تجنب مسببات التدخين: تجنب المواقف أو الأماكن التي قد تحثك على التدخين، وقم بممارسة أنشطة جديدة لتمضية الوقت وصرف انتباهك عن الرغبة الشديدة فيه.

3. فكر في العلاج ببدائل النيكوتين: تحدث مع طبيب أمراض الرئة حول أفضل الطرق للتعامل مع انسحاب النيكوتين وتحسين فرصك في التوقف بنجاح، مثل استخدام اللاصقات أو العلكة.

4. إعطاء الأولوية لإدارة التوتر: للتحكم في التوتر دون التدخين، قم بالمشاركة في أنشطة تخفيف التوتر مثل التمارين الرياضية أو التأمل أو الهوايات.

5. دمج تمارين إعادة تأهيل الصدر: أثناء عملية الإقلاع عن التدخين، قم بدمج التمارين مثل اليوغا أو إعادة التأهيل الرئوي أو تقنيات التنفس العميق لتعزيز وظائف الرئة وتعزيز صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.