الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تخلص من السجائر نهائيًا.. نصائح عملية للإقلاع عن التدخين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قد يكون التحول عن التدخين أمرًا صعبًا، ولكن هناك بعض الخطوات التي ينصح بها الخبراء لتخطي المرحلة الصعبة وتعافي الجسد والرئة يرصدها الدستور في التقرير التالي.

إن الإقلاع عن التدخين هو رحلة تحويلية لا تؤدي إلى تحسين الصحة العامة فحسب، بل تقوي رئتيك أيضًا، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر صحة، تبدأ عملية الشفاء فور الإقلاع عن التدخين، مع ملاحظة تحسن ملحوظ خلال فترة قصيرة نسبيًا.

في مقابلة مع HT Lifestyle، قال الدكتور كولديب كومار جروفر، رئيس قسم الرعاية الحرجة وأمراض الرئة في مستشفى CK Birla في جورجاون: “في غضون 12 ساعة من سيجارتك الأخيرة، تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى طبيعتها، مما يعزز تدفق الأكسجين في الدم ويحسن الحالة الصحية”. البدء بعملية الترميم. ومن اللافت للنظر أنه خلال عام واحد فقط، ينخفض ​​خطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل ملحوظ.

فى اليوم العالمى للامتناع عن التبغ.. نصائح للتخلص من إدمان التدخين

وكشف قائلًا: "مع مرور الوقت، تستمر الفوائد في الزيادة: ففي غضون سنتين إلى خمس سنوات، يمكن أن ينخفض ​​خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى نفس مستوى غير المدخنين. ولعل الحدث الأكثر إلحاحًا يكمن في مرور 10 سنوات، حيث ينخفض ​​خطر الوفاة بسبب سرطان الرئة إلى النصف. هذه التحسينات الصحية الملحوظة بمثابة حوافز قوية للتحرر من قبضة إدمان التدخين. قد يكون التحول عن التدخين أمرًا صعبًا ولكن هناك خطوات عملية يمكنك اتخاذها لدعم رحلتك نحو صحة الرئة والعافية بشكل عام.

روشتة نجاح الإقلاع عن التدخين

1. قلل استهلاك السجائر تدريجيًا: إن تقليل استهلاك السجائر اليومي تدريجيًا يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الانسحاب وتسهيل الانتقال إلى نمط حياة خالٍ من التدخين.

 

2. تجنب مسببات التدخين: تجنب المواقف أو الأماكن التي قد تحثك على التدخين، وقم بممارسة أنشطة جديدة لتمضية الوقت وصرف انتباهك عن الرغبة الشديدة فيه.

 

3. فكر في العلاج ببدائل النيكوتين: تحدث مع طبيب أمراض الرئة حول أفضل الطرق للتعامل مع انسحاب النيكوتين وتحسين فرصك في التوقف بنجاح، مثل استخدام اللاصقات أو العلكة.

 

4. إعطاء الأولوية لإدارة التوتر: للتحكم في التوتر دون التدخين، قم بالمشاركة في أنشطة تخفيف التوتر مثل التمارين الرياضية أو التأمل أو الهوايات.

 

5. دمج تمارين إعادة تأهيل الصدر: أثناء عملية الإقلاع عن التدخين، قم بدمج التمارين مثل اليوغا أو إعادة التأهيل الرئوي أو تقنيات التنفس العميق لتعزيز وظائف الرئة وتعزيز صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

 

التدخين الدم الأكسجين أول أكسيد الكربون الوفاة سرطان الرئة

مواد متعلقة

لمواجهة التدخين والإدمان.. تنفيذ "انت أقوى من المخدرات" بغرب المنصورة

الأكثر قراءة

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

قعدت معاه نص يوم.. فتاة تحكى تفاصيل نجاتها من سفاح التجمع (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242