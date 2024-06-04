مصرع موظف في حريق حظيرة ماشية بكفر شكر

لقى موظف بالمعاش مصرعه في حريق داخل معلف ماشية خاصته داخل قرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بالقليوبية وكذلك وفاة عدد من الماشية إثر الحريق.

تم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصب بوصول "شحتة. أ. أ" 66 سنة، مقيم بكفر تصفا إثر حريق داخل معلف ماشية داخل قريته بكفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وبإشراف العميد محمد سعيد مرسى رئيس فرع البحث الجنائي بشمال القليوبية.

وتبين من التحريات الأولية، أن حريق نشب في معلف ماشية مسقوف بالخشب داخل قرية كفر تصفا بدائرة المركز وأثناء محاولة صاحب المعلف إنقاذ الماشية من نيران الحريق، ولكنه أثناء هياج بعض الماشية تم سقوط صاحب المعلف على الأرض واشتعلت بجسده النيران حتى فارق الحياة وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.