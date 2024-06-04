الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة الشيوخ": حكومة مدبولي نجحت في البناء والتشييد بتوجيهات السيسي

مدبولي
مدبولي

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي نجحت في وضع مصر على مسار الإصلاح الاقتصادي طوال السنوات الماضية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما استطاعت البدء بقوة في مختلف مشاريع الجمهورية الجديدة بالتزامن مع اللإصلاح المالي والاقتصادي الواسع وهو ما يحسب لها.

وأعرب خضير فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، عن شكره لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بقوله، “إنها تحملت المسؤولية في ظروف صعبة ومريرة وتحديات غير مسبوقة ونجحت في مهمتها، وإعادة تكليف الرئيس السيسي مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة ثقة غالية فيه من جانب القيادة السياسية”.

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وتابع وكيل صحة الشيوخ، أن الحكومة السابقة تولت مهمتها في مرحلة دقيقة من عمر البلاد، وسعت نحو البناء والتنمية بعد أن انتهت الدولة من حربها علي الإرهاب، وتمكنت من تحقيق طفرة -غير مسبوقة- في قطاع البناء والتشييد، وتحسين البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية وبناء جيل من المدن الذكية وتحسين شبكات الطرق والكباري، وغيرها من المشروعات التي غيرت وجه الحياة في مصر.

وأشار خضير، إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات إقليمية تتطلب مساندة الحكومة الجديدة، لذلك جاء قرار الرئيس السيسي بقبول استقالتها وتكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

واختتم بالتعبير عن ثقته التامة في أن تنال حكومة مدبولي القادمة ثقة الرئيس السيسي لاستكمال خطة الإصلاح المالي والاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والانطلاق نحو المستقبل.

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كان أكد النائب مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف الدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة جاء في توقيت مناسب، متابعا أن الحكومة الجديدة تحتاج إلي ضخ دماء جديدة تتعامل مع تحديات الواقع وتلبي طموحات الشعب المصري في مسيرة التنمية والبناء، ووتتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.

وقال الكحيلي إن الحكومة المستقيلة ادت دورها بشكل كبير وعملت في ظروف إستثنائية صعبة بداية من جائحة كورونا، إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الإقتصادية التي ألقت بظلالها علي العالم ومنها مصر، ثم العدوان الإسرائيلي الغاشم علي غزة وما تبع ذلك من تحديات وضرورة الحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت بكل طاقاتها للتعامل مع كافة التحديات.

النائب الدكتور حسين خضير لجنة الصحة مجلس الشيوخ الدكتور مصطفى مدبولي الاصلاح الاقتصادي الرئيس السيسي

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