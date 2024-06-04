الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصادر بهيئة الدواء: سحب 5 أدوية من الأسواق.. وهذه أسباب سحبها

الأدوية
الأدوية

كشفت مصادر بهيئة الدواء المصرية عن أسباب قرارات سحب الأدوية من الأسواق، والتى ترجع إلى كونها تندرج تحت الغش التجاري أو عدم مطابقتها للمواصفات من قبل معامل هيئة الدواء أو مخالفة البعض منها اشتراطات التصنيع.

أكدت المصادر لـ "الدستور"، أن قرار سحب الأدوية يأتى فى إطار اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المرضى، لافتًه إلى أنه يتم رصد المخالفات من خلال الحملات التفتيشية المستمرة أو من خلال بلاغات شركات الأدوية نفسها.

أشارت إلى أن هيئة الدواء تنسق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهودها بشن حملات تفتيشية موسعة على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.

أبرز الأدوية التي تم سحبها

وشملت أبرز قرارات سحب الأدوية خلال الفترة الماضية، 3 قرارات فى شهر مايو، 7 قرارات فى شهر أبريل، قرار في شهر مارس، و15 قرار فى شهر فبراير، و3 قرارات فى شهر يناير ولعل أبرزها.

-Azrolid 500mg Tablet لوجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور حيث تم وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد.
-Paramol ped supp لعدم مطابقة المستحضر للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء حيث وجهت بسحب ووقف تداول وتحريز.
-Purified Water ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء حيث وجهت بسحب ووقف تداول وتحريز.
-Zylofen syrup ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء حيث وجهت بسحب ووقف تداول وتحريز.
-Congestal tablets ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء حيث وجهت بسحب ووقف تداول وتحريز.

ضبط سوق الدواء

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.

أهابت هيئة الدواء بكل الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث؛ للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء.

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