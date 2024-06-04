الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريم محمود عبدالعزيز يُحيي ذكرى ميلاد والده بصورة من "جبل الحلال"

كريم محمود عبدالعزيز
كريم محمود عبدالعزيز والساحر

أحيا الفنان كريم محمود عبدالعزيز ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز التي تحل علينا اليوم 4 يونيو، وذلك بصورة جمعتمها سويًا من عمل سابق.

ونشر "كريم" صورة تجمعه بوالده من كواليس مسلسل "جبل الحلال" الذي جمعهما سويًا، وعلَّق عليها: " ٤-٦ عيد ميلادك يا حبيبي في الجنة ونعيمها بإذن اللهيا أعظم أب وأخ وصديق".

وولد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في 4 يونيو 1966 وأثرى السينما والدراما المصرية بالعديد من الأعمال التي ظلت عالقة في ذاكرتها، حتى رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016.

الفنان كريم محمود عبدالعزيز الساحر محمود عبدالعزيز

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