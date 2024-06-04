كريم محمود عبدالعزيز يُحيي ذكرى ميلاد والده بصورة من "جبل الحلال"

أحيا الفنان كريم محمود عبدالعزيز ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز التي تحل علينا اليوم 4 يونيو، وذلك بصورة جمعتمها سويًا من عمل سابق.

ونشر "كريم" صورة تجمعه بوالده من كواليس مسلسل "جبل الحلال" الذي جمعهما سويًا، وعلَّق عليها: " ٤-٦ عيد ميلادك يا حبيبي في الجنة ونعيمها بإذن اللهيا أعظم أب وأخ وصديق".

وولد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في 4 يونيو 1966 وأثرى السينما والدراما المصرية بالعديد من الأعمال التي ظلت عالقة في ذاكرتها، حتى رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016.