الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في حي الشروق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية واستكمال أعمال الرصف بمنطقة حى الشروق الكيلو ٧  المدرجة بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤  لتوفير مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين وأهالى المنطقة.

_توصيل المرافق والبنية التحتية

وأوضح  المهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، أنه جارى أعمال الرصف لمدخل منطقة الكيلو ٧ مزدوج من الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية أمام إدارة مرور مطروح حتى مدخل الشارع الرئيس بحى الشروق مزدوج  بطول نحو كيلو ونصف بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسي مطروح ومتابعة الإنتهاء من توصيل المرافق والبنية التحتية.

_الوصلات المنزلية

وأشار رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح أن العمل على قدم وساق مع إشراف مجلس مدينة مرسى مطروح  ومتابعة من  الإدارة العامة للتخطيط  بالمحافظة  لنهو  أعمال رصف الشارع الرئيسي لمدخل الحى   بعد الإنتهاء من أعمال توسعة الشارع  وإزالة  الإشغالات وازدواج الشارع في اتجاهين بدلاً من اتجاه واحد  بعد الانتهاء من مد الوصلات المنزلية للصرف الصحى وكذلك مراجعة وصلات وكابلات الأعمدة. والتنسيق مع منطقة تليفونات مطروح وكذلك شركة الغاز الطبيعي بشأن الأعمال الجارية  لتوصيل شبكة الغاز بالمنطقة  وغيرها قبل أعمال الرصف.

الخطة الاستثمارية منطقة حى الشروق مشروعات البنية التحتية استكمال أعمال الرصف محافظ مطروح مطروح

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