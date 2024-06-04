محافظ مطروح يتابع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في حي الشروق

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية واستكمال أعمال الرصف بمنطقة حى الشروق الكيلو ٧ المدرجة بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لتوفير مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين وأهالى المنطقة.

_توصيل المرافق والبنية التحتية

وأوضح المهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، أنه جارى أعمال الرصف لمدخل منطقة الكيلو ٧ مزدوج من الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية أمام إدارة مرور مطروح حتى مدخل الشارع الرئيس بحى الشروق مزدوج بطول نحو كيلو ونصف بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسي مطروح ومتابعة الإنتهاء من توصيل المرافق والبنية التحتية.

_الوصلات المنزلية

وأشار رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح أن العمل على قدم وساق مع إشراف مجلس مدينة مرسى مطروح ومتابعة من الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة لنهو أعمال رصف الشارع الرئيسي لمدخل الحى بعد الإنتهاء من أعمال توسعة الشارع وإزالة الإشغالات وازدواج الشارع في اتجاهين بدلاً من اتجاه واحد بعد الانتهاء من مد الوصلات المنزلية للصرف الصحى وكذلك مراجعة وصلات وكابلات الأعمدة. والتنسيق مع منطقة تليفونات مطروح وكذلك شركة الغاز الطبيعي بشأن الأعمال الجارية لتوصيل شبكة الغاز بالمنطقة وغيرها قبل أعمال الرصف.