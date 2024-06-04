الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 12 كيلو أفيون بـ1.2 مليون جنيه في الإسكندرية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية وبحوزتهم 12 كيلو جرام لمخدر الأفيون، حيث تقدر قيمة المضبوطات بقرابة 1.2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إتجار 3 عناصر إجرامية لـ2 منهم معلومات جنائية، في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم كمية  من مخدر الأفيون وزنت 12 كيلو جرام، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.2 مليون جنيه تقريبًا.

اجهزة الامن عناصر إجرامية مخدر الأفيون

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