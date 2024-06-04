تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 861 شاحنة و210 سيارات حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 409 شاحنة و137 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 452 شاحنة و73 سيارة.

تداول 3200 طن بضائع و340 شاحنة بميناء نويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل والرياض، بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى الحرية، أمل، الرياض وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس، سينا والرياض، كما تم تداول 3200 طن بضائع و340 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3370 راكب بموانيها.

على جانب آخر، نشرت وزارة النقل تصويرًا جويًا لأعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، في إطار متابعة مشروع إنشاء محور السخنة - الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير

85 % نسبة تنفيذ أعمال الردم والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 47 %

وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 47% والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على استقبال 4 سفن بطول 240 م، ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة.

يذكر أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، قام بجولة تفقدية بمينائي الإسكندرية والدخيلة وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية وكذلك محطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية، وذلك لمتابعة إنتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك.