الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تشغل المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط فى مؤشر تغير المناخ 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق مصر المركز رقم 22 من بين 67 دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2024، متقدمة بذلك عن الجزائر التي حققت المركز رقم 54، وتركيا التي حققت المركز 56، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز (65).

مؤشر تغير المناخ

وأشار إلى حصول مصر على المركز الثاني بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعزي ذلك إلى أن مصر قد اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ووفق بيانات الإحصاء، بلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي 507.3 ألف سيارة منذ بداية النشاط حتي نهاية عام( 2022/2023)، مقابل 449.6 ألف سيارة حتي نهاية عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 12.8%، كما انخفضت كمية انبعـاثات ثـانى أكسيد الكربون النــاتجة عن استهلاك الـوقود في السكك الحديدية بنسبة 2.4% عام (2021/2022) مقارنة بعام (2020/2021).

رؤية مصر 2030

وأوضح أن "رؤية مصر 2030" تضمنت عدة نقاط تخص الاقتصاد الدائري ومنها أنه من المستهدف جمع 80% من المخلفات البلدية (القمامة) بنسبة كفاءة تبلغ 90% وأيضًا ألا يتجاوز الحد الأقصى للفاقد المائي من معالجة المياه نسبة 10%.

بلغت كمية المخلفات البلدية (القمامة) التي تم تدويرها علي مستوي محافظات الجمهورية 5.5 مليون طن، وجاءت محافظتا القاهرة والدقهــلية على رأس محافظـــات الجمــهورية مـن حيث نسبة التــدوير بنـسبتي 23.0%، 12.8% عـلي التـــوالي وذلــك عــــام 2022.

مؤشر أداء تغير المناخ

مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) هو مؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ ويضم (67) دولة تمثل إجمالي انبعاثاتها أكثر من (90%) من إجمال انبعاثات العالم ويصدر عن منظمة البيئة والتنمية الألمانية (German Watch).

الاحصاء اليوم العالمي للبيئة الغاز الطبيعي الطاقة المتجددة تغير المناخ

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