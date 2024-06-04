ضبط 48 بندقية خلال حملات أمنية مكبرة في 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، أسوان، دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت الحملات عن ضبط 61 قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن 17 بندقية آلية - 31 بندقية خرطوش – 44 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 61 متهمًا لـ48 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 17 قضية "إتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 1.350 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 1.180 كيلو جرام لمخدر الهيروين، كمية لمخدر الشابو، عدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 18 متهمًا لـ16 منهم معلومات جنائية.