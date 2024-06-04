هشام عناني: تكليف الرئيس السيسي لـ مدبولي بتشكيل حكومة جديدة هو تكريم للوزارة

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن التغيير الوزاري هو استحقاق دستوري بعد الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا الشكر للحكومة السابقة على ما بذلته من جهد.

وأوضح عناني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"،أن تكليف الرئيس السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة هو تكريم للحكومة في شخص رئيس الوزراء، موضحًا أن التكليفات التي ينبى عليها اختيار الوزراء الجدد التي وردت من الرئيس لرئيس الوزراء هي تكليفات هامة تحدد معايير الاختيار في المرحلة المقبلة لما تتطلبه من جهد وخبرات معينة تساعد في انجاز الملفات المطلوب تحقيقها خلال الفترة القادمة.

أولويات الأمن القومي المصري تطغى بقوة على أحد المهام الرئيسية للحكومة الجديدة

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن أولويات الأمن القومي المصري تطغى بقوة على أحد المهام الرئيسية للحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري المائي سيكون له أولوية وهناك معايير معينة ستفرض آليات اختيار الوزراء الجدد، مشددًا على أن الصناعة بحاجة لنظرة كبيرة، والاستثمار سوف يحتل أهمية كبيرة بعد نجاح صفقة رأس الحكمة، بجانب الأمن الغذائي والعمل على تقليص الفجوة الدولارية وغيره من الملفات.