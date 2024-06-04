كيف تحمي بشرتك من الجفاف في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟

في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتتخطى 40 درجة مئوية، يبحث كثيرون عن طرق حماية للبشرة من الجفاف وحروق الشمس، التي تحدث أثناء التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، خاصة خلال ساعات الصباح، وخاصة لمن يعملون في مهن تزداد فيها معدلات التعرض للحرارة، ومع استمرار الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، تقدم “الدستور” نصائح لتلافي جفاف البشرة.

نصائح لتلاقي جفاف البشرة

-ترطيب بشرتك من الداخل عن طريق شرب كثير من الماء يوميًا.

- دمج الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات ومضادات الأكسدة في نظامك الغذائي.-

-استخدام واقي شمس مناسب لنوع البشرة يعتبر أمرًا في غاية الأهمية، لتقليل أي مضاعفات قد تتعرض لها البشرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مثل الحروق والتصبغات الجلدية.

-تنظيف الوجه بالغسول المناسب لنوع البشرة يعد من الحيل الجيدة، فالتخلص من الأتربة والأوساخ والإفرازات الدهنية، ومن ثم الوقاية من حب الشباب عند غسل الوجه.

-الاستحمام المفرط يفقد البشرة الترطيب الطبيعي، يعرض البشرة لخطر الجفاف، لذا يكفيك مرة في اليوم ولا داعي للإكثار.

-ضعى كريم ليلي غني قبل النوم لتوفير ترطيب إضافي، ويحتوي على مكونات مثل السيراميد والسكوالان لتقوية حاجز رطوبة البشرة، وللحفاظ على بشرة رطبة وصحية.

-عمل تقشير بسيط في المنزل من القهوة والسكر الخشن، فهذا المقشر اللطيف والمنتظم يزيل خلايا الجلد الميتة، وتعزيز امتصاص المرطبات.

-استخدام مرطبات تعتمد على المعالجة المثالية، تكون غنية بالمكونات الطبيعية مثل البابونج والصبار، التي توفر ترطيبًا لطيفًا للبشرة الجافة والمتقشرة في الصيف

-ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون يعتبر أمر في غاية الأهمية خاصة خلال ساعات النهار وأثناء سطوع الشمس.