الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طواف القدوم خلال الحج حكمه وكيفيته وشروطه.. عالم أزهري يجيب

الحج
الحج

تحدث الشيخ عبد الغفار غريب، أحد علماء وزارة الأوقاف، عن شروط وكيفية طواف القدوم خلال الحج، موضحًا أن طواف القدوم هو الطواف الذي يؤديه الحاج بمجرد وصوله إلى أرض مكة المكرمة.

وقال “غريب”، خلال مداخلة عبر فضائية “dmc”، إن طواف القدوم الذي يؤديه الحاج بمجرد وصوله إلى أرض مكة المكرمة، يمكن ان يسمى أيضًا بـ" طواف التحية"، ويتم قبل يوم عرفة بوقت كافٍ.

ولفت العالم الأزهري، إلى أنه عند الوصول إلى مكة المكرمة يجب الطواف 7 مرات حول الكعبة الشريفة، موضحا أن طواف القدوم يسقط عن المتمع، وعن من توجه إلى عرفة مباشرة وعن المرأة الحائض أو النفساء.

وأشار العالم الأزهري، إلى أن شروط الطواف تتمثل في الإسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث والثوب، وعليه يطوف بجميع البيت وأن يطوف ماشيًا بالقدرة على المشي، وأن يكون داخل المسجد الحرام، مؤكدا على أنه يجب أن يطوف من الحجر الأسود.

الحج كيفية طواف القدوم خلال الحج الأوقاف

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