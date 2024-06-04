توريد 136 ألفا و376 طن من القمح إلى شون وصوامع سوهاج

أعلنت مديرية التموين بسوهاج برئاسة محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، أنه تم توريد 136 ألفا و376 طن و 581 كيلو، من محصول القمح إلى الشون والصوامع منذ بدء موسم توريد القمح يوم 15 أبريل الجارى وحتى الآن، مشيرًا إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

وأكد اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، على جميع الجهات المعنية بتذليل أية عقبات أمام المزارعين، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2024 بجميع صوامع وشون المحافظة.

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يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 183 ألفا و518 فدان بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 17 موقع تخزينى، بالإضافة إلى تشكيل لجان استلام الأقماح، وبلغ سعر إردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة " 2000 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و1950جنيهًا درجة نقاوة 23، و1900جنيه درجة نقاوة 22.5.

على جانب آخر،اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع مستشفي الجراحات التخصصية “جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب، بحضور العميد محمد ابراهيم ممثل الشركة الوطنية، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، المهندس عاطف محمد الاستشاري الهندسي للجامعة، وعدد من مسئولي المشروع.

وأكد النعماني أن أعمال التجهيز التي تشهدها مستشفي الجراحات التخصصية بالمقر القديم للجامعة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الإستعدادات النهائية قبيل تشغيل مستشفى الجراحات الخاصة، وذلك خلال الأيام الشهور القليلة الفادمة، موضحًا أنه بلغت التكلفة الإجمالية للمستشفي حتى الآن ٤٧٥ مليون جنيه، حيث تم إنشائها بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.