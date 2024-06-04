جثة عارية تعرضت للتعذيب.. تفاصيل جديدة لـ"فتاة المعصرة"

كشفت معاينة نيابة حلوان الكلية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل العثور على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي بمنطقة حدائق حلوان في المعصرة، مع وجود آثار تعذيب واضحة على جثمانها.

وأوضحت المعاينة المبدئية، أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر مجهولة الهوية، عثر عليها بكورنيش حدائق حلوان بالمعصرة، داخل جوال وملفوفة داخل بطانية ومسجاة على ظهرها وعليها آثار تشير الى تعرضها للتعذيب وخنق حول العنق.

وأردفت المعاينة أن الجثة بها آثار غرز باليد وغرزتين بالساعد من آثار التعذيب الذي تعرضت له قبل مقتلها، مع وجود بعض الإصابات الظاهرية على الجسد، كما تبين أنها مكبلة اليدين وراء ظهرها، وتواصل الأجهزة الأمنية الفحص لفك غموض تلك الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالعثور على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.