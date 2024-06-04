محمد عبدالناصر: حكومة مدبولي واجهت تحديات ضخمة وأتوقع تغيير وزاري موسع

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الحكومة التي استقالت بالأمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نجحت في مواجهة العديد من التحديات والأزمات المختلفة على مدار السنوات الماضية، سواء أزمة كورونا أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التحديات الإقليمية المختلفة، بالاضافة إلى قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.

ووجه عبدالناصر، خلال لقاءه صباح اليوم في برنامج “ 8 الصبح ” على قناة dmc، الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي المستقيلة، مؤكدًا أنها نجحت في تنفيذ ما يقرب من 4198 مشروعا ضخما بتكلفة تتجاوز الـ 7 تريليون جنيه خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يونيو 2024، قائلا: "هذه الحكومة اقتربت من عدة ملفات كان تخشى حكومات عدة من الاقتراب منها".

وأعرب مدير تحرير الدستور، عن توقعاته بأن يكون هناك تغيير موسع في الحكومة الجديدة التي يقوم بتشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي، بالاضافة إلى الاعتماد على الشباب في التشكيل الجديد سواء في منصب الوزير أو نواب الوزراء.

وأوضح الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، أن الرئيس السيسي وضع محددات وأهداف للحكومة الجديدة على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري بالاضافة لملف بناء الإنسان المصري وملفات الثقافة والوعي الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة عليها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.