الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز

جيهان مديح: يجب أن تكون الحكومة الجديدة اقتصادية قوية حتى تعبر بنا للجمهورية الجديدة

جيهان مديح
جيهان مديح

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون لديها خبرة ورؤية وقدرة متميزة وحس سياسي قوي، بالإضافة إلى قدرتها على تقديم حلول حقيقية على أرض الواقع، موضحة أن كل الملفات بها تحديات كبيرة جدًا فيجب أن تكون قادرة على مواجهتها.

وأضافت جيهان مديح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن  الملف الاقتصادي أصعب ملف في الوقت الحالي ويؤرق كل بيت في مصر بجميع الطبقات المختلفة، يجب أن تكون الحكومة الجديدة اقتصادية قوية حتى تعبر بنا للجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنه يجب الاهتمام بالطبقة المتوسطة، مؤكدة أن الملف الاقتصادي يجب أن يأخذ حيزًا كبيرًا لدى الحكومة المقبلة.

الملف الاقتصادي أصعب ملف في الوقت الحالي

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن تراجع العملة المصرية أمام الدولار تمثل حدثًاا وأزمة غير مسبوقة، لذلك ننتظر من الحكومة القادمة تحقيق قفزات أخرى في الدولار أو في الأسعار والتعامل مع الغلاء سواء في السلع الغذائية أو الاستهلاكية، مؤكدة أن كل هذه الأزمات الاقتصادية تحتاج من الحكومة الجديدة النظر إلى المواطن المصري بنظرة مختلفة عن سابقها.

جيهان مديح للجمهورية الجديدة اقتصادية الحكومة الجديدة الملف الاقتصادي

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