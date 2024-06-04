تكريم مايا مرسى بجائزة الإنجاز المؤسسى فى "قمة مصر للأفضل"

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الدورة التاسعة لـ"قمة مصر للأفضل"، التى تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة “إكسلانت” التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، وذلك لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة.

وشهدت الفعاليات حضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ودينا عبدالفتاح عضو الشركة المتحدة أمين عام القمة ورئيس تحرير أموال الغد، والدكتور مجدي يعقوب، وعدد من الرموز والشخصيات العامة، ولفيف من المسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة فى مصر.

وشهدت الاحتفالية تكريم الدكتورة مايا مرسي بجائزة الإنجاز المؤسسي لتحقيقها العديد من الإنجازات فى ملف تمكين المرأة المصرية على مدار سنوات.

وفي كلمتها، عبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بهذا الحدث الذى أصبح تقليدا سنويا يسلط الضوء على النماذج الناجحة فى جميع المجالات، ويكرم سيدات عظيمات حققن نجاحات عديدة فى مجالاتهن، عوبرت عن سعادتها بعدد السيدات اللاتى تم تكريمن خلال فعاليات هذه الدورة، وتنوع المجالات التى يمثلونها.

كما وجهت الشكر والتقدير للإعلامية دينا عبدالفتاح لحرصها على تنظيم هذا التقليد السنوى، مؤكدة أن استمراريته من أسس نجاحه، كما توجهت بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعاونها المثمر مع المجلس القومي للمرأة، ولحرصها على تسليط الضوء على التحديات التى تواجه المرأة ورفع الوعى المجتمعى بها.