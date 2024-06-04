الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: اختيار "مدبولي" لتشكيل الحكومة الجديدة يستهدف تعزيز مسيرة الإصلاح

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعادة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، تشريف رئاسي يؤكد نجاح “مدبولي” والحكومة السابقة في تقديم ما عليها من التزامات وطنية والسير بقوة في طريق الإصلاح الشامل.

أوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن اختيار الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة يستهدف تعزيز مسيرة الإصلاح والتطوير.

اختيار خبرات متميزة لتحقيق عدد أهداف الدولة 

أكد عضو مجلس النواب، أن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة تماما ومحددة، بأن تكون حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

تحديات عالمية تواجه الحكومة الجديدة 

أشار النائب محمد سلطان إلى أن هذه الحكومة واجهت تحديات  ضخمة وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة منذ بداية فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، الأمر الذى خلق مشاكل  كثيرة عالميا فى مختلف المجالات من بينها ارتفاع التضخم  والأسعار عالميا وانعكس ذلك على الدولة المصرية.

وفي وقت سابق أمس، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، كلمة بشأن تقدم الحكومة الحالية بالاستقالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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