الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: الرئيس يضع كفاءات الملفات التنموية كأولوية في الحكومة الجديدة

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، هو بمثابة إعادة توجيه لمسار السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية بما يتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة وذلك للسيطرة على التحديات الاقتصادية الحالية وتحسين الأداء العام للدولة، مشيرا إلى أن حكومة مصطفى مدبولي واجهت تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية- الأوكرانية وأخيرا الحرب في غزة، والتي خلفت ارتفاع في الموجة التضخمية وتوترات في سلاسل الإمداد.

txt

برلمانى يوجه رسالة لرئيس الوزراء بشأن الحكومة الجديدة

أكد "عمار" أن تكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، يأتي انعكاسًا لما تحتاجه المرحلة الراهنة من إدارة الملفات التنموية بفكر جديد ومتطور يواكب المستجدات الحالية، مشيرا إلى أن الأهداف التي أكد عليها الرئيس خارطة طريق للحكومة الجديدة في الركائز الأساسية التي لابد وأن تكون أساس طريقها للفترة الحالية وأولها محددات الأمن القومي المصري وملف بناء الإنسان المصري مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

txt

حماة الوطن: الحكومة الجديدة مُطالبة بتحقيق الأهداف التي حددها الرئيس السيسي

أوضح أن تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي يأتي تجسيدا لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية وما نجحت فيه من وضع ركائز تنموية وتحقيق الكثير من الإنجازات رغم التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستستكمل طريق التنمية المستدامة ونثق أنها ستكون قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية الآن، وتحقيق دفعة قوية للصناعة والزراعة باعتبارهما إحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني من خلال مراجعة السياسات والتشريعات المتبعة والنظر في أي إجراءات تعوق دفع حركة الاستثمار، وكذلك العمل على إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية ورفع القيمة الاقتصادية المضافة للمحاصيل الزراعية.

عضو مجلس النواب النائب حسن عمار تشكيل الحكومة الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي

مواد متعلقة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242