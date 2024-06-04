الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دليل شامل لتسجيل قراءات عداد الغاز وسداد الفواتير في يونيو 2024

بتروتريد
بتروتريد

مع ازدياد اهتمام الناس بفهم كيفية تسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي وسداد الفواتير في شهر يونيو 2024، يسعى "الدستور" إلى تقديم جميع المعلومات الضرورية لمساعدة المواطنين في إتمام هذه العمليات بسهولة ويسر. 

تسجيل قراءات عداد الغاز

كما تزداد أهمية فهم التفاصيل المتعلقة بفواتير الغاز المنزلي بوتيرة متزايدة لدى المواطنين، حيث يشمل ذلك الاهتمام الخطوات الضرورية لتسجيل قراءات العدادات وطرق الدفع الإلكتروني المتاحة. 

الاستعلام عن فاتورة الغاز

ويُظهر هذا الاهتمام من خلال البحث المتكرر عبر الإنترنت عن كيفية الاستعلام عن فواتير الغاز، مما يؤكد على الحاجة الملحة إلى توفير وسائل سهلة وفعالة تساعد المواطنين في متابعة استهلاكهم وسداد مستحقاتهم.

وتطلق شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها وتطبيقاتها لتلبية احتياجات المواطنين، بما في ذلك الاستعلام عن فاتورة الغاز وتسجيل قراءات العداد بطرق سهلة.

أخر موعد لسداد الفاتورة

حددت شركة بتروتريد المدة المتاحة لتسجيل قراءات العداد الخاص بالغاز المنزلي وكذلك الاستعلام عن الفواتير وخيارات السداد المختلفة، وذلك من اليوم الأول إلى السابع والعشرين من كل شهر، وبناءً على توجيهات من وزارة البترول، أتاحت الشركة رابطًا إلكترونيًا شاملًا لتسهيل هذه الخدمات على المواطنين،  يمكن الوصول إلى الرابط اضغط هنا.

للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي اتبع الخطوات التالية:

1. ابدأ بزيارة الرابط المخصص لشركة بتروتريد.

2. توجه إلى الصفحة الرئيسية للموقع للوصول إلى تعليمات التسجيل والسداد.

3. قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل رقم البلوك، المنطقة، الفرع، رقم الشقة، المبنى، ورقم القطاع.

4. أدخل الأرقام الظاهرة باللون الأسود على شاشة العداد.

5. إذا لم تكن تمتلك حسابًا بعد، يمكنك إنشاء واحد جديد بتوفير معلومات مثل الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور.

6. تأكد من صحة المعلومات المدخلة ثم اضغط على زر تأكيد الإرسال.

7. اختر وسيلة الدفع التي تفضلها، مثل التطبيقات المصرفية الإلكترونية أو عبر البنوك المحلية.

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تتيح هذه الخطوات للمواطنين إدارة استهلاك الغاز وسداد الفواتير بسلاسة وأمان، مع توفير موقع بتروتريد جميع المعلومات والإرشادات اللازمة لتسهيل هذه العمليات.

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