الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: الملف الاقتصادي وبناء الإنسان أولوية للحكومة الجديدة

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمهندس مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة الجديدة، يأتي تأكيدا على أن الحكومة قامت بواجبها على النحو الأمثل، ولهذا الحكومة الجديدة يقع على عاتقها النهوض بالملف الاقتصادى فى المقام الاول.

أكد هندي، أن التكليف بمثابة تجديد ثقة في رئيس الوزراء وتقديرًا لجهوده المبذولة في تنفيذ ما يدعم استقرار الدولة ونهضتها وتنميتها، لافتا إلى أن هناك العديد من التحديات الإقليمية والدولية التي نعيشها في الوقت الراهن، كما أن التحدي كبير أمام الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة، بداية من ضرورة استكمال البناء في الملف الاقتصادي، والعمل على تحقيق كافة احتياجات المواطن.

أشار عضو النواب إلى أن الجمهورية الجديدة تحتاج في الفترة المقبلة، إلى العمل بوتيرة أسرع لاستكمال خطة التنمية والعمران  التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات  تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار العشر سنوات الأخيرة وكيف أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات وهذا يعود إلى ما تم من مشروعات فى البنية التحتية ومنظومة النقل وشبكة الطرق والمشروعات القومية فى مختلف محافظات الجمهورية.

أضاف أن استكمال ملف بناء الإنسان المصري يأتى على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وعلى صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

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برلمانى يوجه رسالة لرئيس الوزراء بشأن الحكومة الجديدة

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حماة الوطن: الحكومة الجديدة مُطالبة بتحقيق الأهداف التي حددها الرئيس السيسي

علي نور: الحكومة الجديدة مطالبة بمواكبة تطلعات الشعب المصري وتحديات المرحلة الحالية

قال النائب علي نور حسين، عضو مجلس النواب، إن تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت يوافق تطلعات الشعب المصري، الذي يأمل في خطة استراتيجية جديدة كالتالي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووردت في بيان رئاسة الجمهورية، والذي أكد على تشكيل حكومة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.

أضاف نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحكومة الجديدة يجب أن تتواكب مع تطلعات المرحلة المقبلة بما فيها من تحديات، مشيرًا إلى أن اختيار الوزراء لابد أن يكون بشكل أكثر دقة ولابد أن يفهم الوزير المقبل أن هذه وزارة جني الثمار، وهي الوزراء التي ستظهر رؤية مصر ويتطلع من خلالها الشعب على أحلام كثيرة. 

النائب عمرو هندي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولى الحكومة الجديدة

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