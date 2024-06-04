الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

DMC تحيي ذكرى ميلاد "الساحر" محمود عبدالعزيز

محمود عبدالعزيز
محمود عبدالعزيز

أحيت فضائية DMC ذكرى ميلاد "الساحر" محمود عبدالعزيز، الذي يحل اليوم 4 يونيو 1946، ميلاده.

نجح "الساحر" في التنوع ما بين أدواره ما بين الخير والشر والرجل الموظف والبيه، وكان من أهم أعماله ''الحفيد، والشقة من حق الزوجة، ومسلسل رأفت الهجان''.

بدايته الفنية

تخرج محمود عبدالعزيز في كلية الزراعة التي بدأ بها هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.

وكانت بدايته الفنية من خلال مشاركته في مسلسل "الدوامة" في بداية السبعينيات عندما وقف أمام محمود ياسين ونيللي، وكانت بدايته الفنية مع السينما من خلال فيلم "الحفيد"، لتبدا رحلته مع البطولة منذ عام 1975 من خلال فيلم "حتى آخر العمر".

شارك محمود عبدالعزيز في العديد من الأفلام على رأسها ''إبراهيم الأبيض، رحلة مشبوهة، سوق المتعة، النمس، هارمونيكا، الجنتل، الكيت كات، أبو كرتونة، سيداتي أنساتي، الدنيا على جناح يمامة، ياعزيزي كلنا لصوص، سمك لبن تمر هندي، نهر الخوف، جري الوحوش، خليل بعد التعديل، السادة الرجال، أبناء وقتلة، الحدق يفهم، إعدام ميت، الشقة من حق الزوجة، فقراء لا يدخلون الجنة، تزوير في أوراق رسمية".

الساحر محمود عبد العزيز

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