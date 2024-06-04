اعترافات شرطة "مزيفة" استولت على أموال تاجر في أوسيم

اعترف المتهمون بسرقة شقة تاجر في أوسيم بتفاصيل ارتكاب الجريمة عقب القبض عليهم، وذكروا أنهم عقب تأكدهم من حيازة التاجر مبلغ مالي بالشقة قرروا سرقته، وتوجهوا لشقته مدعين أنهم رجال شرطة، وفتشوا الشقة ثم استولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وفروا هاربين.

وأرشد المتهمون عن المسروقات وتم ضبطها، وبعرضها على التاجر تعرف عليها، ووجه اتهامًا لهم بالسرقة عقب تعرفه عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد بتعرض تاجر لسرقة شقته بأوسيم، وذكر المجني عليه أنه فوجىء بأربعة أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة وفتشوا الشقة، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين وتبين أنهم 4 عاطلين، وبضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.