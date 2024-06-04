الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تهميش دوره.. علاء ميهوب يتفق مع فيوتشر على إنهاء التعاقد بينهما

علاء ميهوب
علاء ميهوب

كشف الإعلامى محمد الليثي أن علاء ميهوب، المدير الرياضي بنادى مودرن فيوتشر والقائم بأعمال مدير الكرة، اتفق مع مسئولى النادي على إنهاء التعاقد بينهما بالتراضي. 

بعد تهميش دوره.. علاء ميهوب يفسخ عقده مع مودرن فيوتشر

وأوضح الليثى خلال تقديمه برنامج “10 و 10 مع محمد الليثي” عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: “قرار علاء ميهوب، جاء بسبب عدم احتياج طلعت يوسف المدير الفني لمنصب مدير الكرة في الجهاز المعاون له”.

وأضاف:" لذلك تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد بينهما بشكل ودي".

ويذكر أن طلعت يوسف تولى القياة الفنية لفريق مودرن فيوتشر مؤخرا، خلفا لتامر مصطفى، الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق لظروف خاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي مودرن فيوتشر، قد نجح في خطف بطاقة العبور إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، وذلك على حساب بترول أسيوط، بثلاثية نظيفة، السبت الماضي.

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره إنبي، في ثمن نهائي كأس مصر (نسخة 2023/2024)، حيث لم يحدد اتحاد الكرة موعدا للمباراة حتى الآن.

ويواصل مودرن فيوتشر، تدريباته، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري نايل، يوم 13 يونيو الجاري، ومواجهة فريق الجونة، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدور الأول بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

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