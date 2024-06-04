تزامنًا مع ارتفاع الحرارة. نصائح لحماية شعرك من الجفاف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الشعر أكثر عرضة للجفاف والتلف بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس الحارقة، الرياح الجافة، والمياه المالحة أو المكلورة، وللحفاظ على صحة شعرك وتألقه، من المهم اتباع بعض الإجراءات الوقائية والعناية الخاصة.

ونستعرض بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في حماية شعرك من الجفاف خلال فصل الصيف.

استخدام منتجات حماية الشعر من الشمس

تتوفر في الأسواق العديد من المنتجات المصممة خصيصًا لحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويمكنك استخدام بخاخات واقية من الشمس مخصصة للشعر أو زيوت تحتوي على عوامل حماية من الشمس (SPF) لتجنب تأثيرات الأشعة الضارة.

ارتداء القبعات والأوشحة

ارتداء القبعات الواسعة أو الأوشحة يمكن أن يوفر حماية فعالة لشعرك من أشعة الشمس المباشرة، هذا لا يحمي شعرك فقط، بل يقي فروة رأسك أيضًا من الحروق الشمسية.

الترطيب العميق للشعر

استخدام بلسم مرطب أو ماسك للشعر مرة أو مرتين في الأسبوع يمكن أن يعيد الرطوبة المفقودة لشعرك، ابحث عن المنتجات التي تحتوي على مكونات مغذية مثل زيت الأرجان، زيت جوز الهند، والألوفيرا.

تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية

الحرارة المفرطة من مجففات الشعر، المكواة المسطحة، ومكواة التجعيد يمكن أن تزيد من جفاف الشعر وتلفه، حاولي تقليل استخدامها قدر الإمكان، وإذا كان لا بد من استخدامها، احرصي على تطبيق منتج حماية من الحرارة قبل البدء.

غسل الشعر بالماء الفاتر

استخدام الماء الساخن لغسل الشعر يمكن أن يجرده من الزيوت الطبيعية التي تحافظ على رطوبته. لذلك، من الأفضل غسل الشعر بالماء الفاتر أو البارد للمساعدة في الحفاظ على تلك الزيوت.

الابتعاد عن الشامبوهات القاسية

تجنب استخدام الشامبوهات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية مثل الكبريتات التي يمكن أن تجفف الشعر. بدلًا من ذلك، اختر شامبوًا لطيفًا ومرطبًا مصممًا للاستخدام اليومي.

استخدام الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، وزيت الأرجان يمكن أن توفر طبقة حماية لشعرك وتساعد في الحفاظ على رطوبته. يمكن تدليك فروة الرأس والشعر ببضع قطرات من هذه الزيوت قبل غسل الشعر أو استخدامها كعلاج ليلي.

الحفاظ على الترطيب الداخلي

شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم يساعد في الحفاظ على ترطيب شعرك من الداخل، تأكدي من تناول كميات كافية من الماء، خاصة في الأيام الحارة.

تجنب التعرض المفرط للكلور والماء المالح

الماء المكلور في المسابح والماء المالح في البحر يمكن أن يتسبب في جفاف الشعر. قبل السباحة، قم بترطيب شعرك بماء نظيف واستخدام زيت واقٍ أو بلسم لحمايته، بعد السباحة، اغسل شعرك جيدًا لإزالة أي بقايا كلور أو ملح.

قص الأطراف بانتظام

قص أطراف الشعر بانتظام يساعد في التخلص من النهايات المتقصفة والتالفة، مما يعزز من مظهر وصحة الشعر بشكل عام.