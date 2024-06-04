الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الدواء تبحث مع وفد روسي تبادل الخبرات في توطين صناعة بمجالات الأدوية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل، صباح اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلينا دينيسوفا، نائب مدير عام إدارة تطوير الصناعة الطبية والصيدلية بوزارة التجارة والصناعة الروسية، وأليكسي تيفانيان، الملحق التجاري الروسي بجمهورية مصر العربية، والوفد الحكومي الروسي المرافق لهما، وكذا مجموعة من رؤساء مجلس الإدارات وممثلي بعض الشركات الروسية، وذلك بحضور الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالهيئة، على هامش فعاليات اليوم الأول من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث.

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تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون الثنائي الممكنة بين البلدين في المجالات التنظيمية للدواء، ومناقشة استفادة مصر وروسيا من عضويتهم بمجموعة بريكس، بالإضافة إلى بحث تيسير إجراءات  تسجيل المستلزمات الطبية المصرية بالسوق الروسية، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار البيني، وتبادل الخبرات فى توطين الصناعة المحلية بمجالات الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضًا تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.

نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

واتفق على تنسيق عقد مجموعة من الاجتماعات للشركات المصنعة للمستحضرات الحيوية من الجانبين لبحث نقل تكنولوجيا تصنيع بعض اللقاحات لجمهورية مصر العربية.

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الدواء تشارك فى ندوة تعريفية بشأن اعتماد المستحضرات الصيدلية من الصحة العالمية

ومن جهته، أعرب الوفد الروسي عن تطلعه واهتمامه بتعزيز الاستثمار والتعاون مع القطاع الصناعي المصري، خصوصا في ظل تبني هيئة الدواء المصرية لسياسة توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة وذات الأولوية بسوق الدواء المصري.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع كافة الجهات المناظرة، انطلاقا من ريادة هيئة الدواء المصرية إقليميا، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المنتجات الطبية المصرية إلى الأسواق الدولية.

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الدواء وزارة التجارة الصناعة الوفد الحكومي الروسي المؤتمر الطبي الأفريقي الثالث

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