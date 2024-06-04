الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضوابط القيد الجديدة بجداول نقابة المحامين (خاص)

جلسة حلف اليمين
جلسة حلف اليمين

كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين، عن الضوابط الجديدة التي سيتم استحداثها لمنظومة القيد في الجدول العام بالنقابة، بعد إيقافه لمدة تقارب الـ3 أشهر.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المنظومة الجديدة التي تم الحرص على تجهيزها من قبل النقيب العام عبد الحليم علام تمنع أي منافذ للفساد والتزوير، كما كان يحدث في السابق، وهناك تنسيق كامل مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في سبيل ذلك.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك ملف مؤمن يمنع أي تزوير، كما تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم في شأن الإطلاع ومراجعة شهادتي الثانونية العامة وليسانس الحقوق، وأيضا سيتم تغيير الرسوم الخاصة بالقيد في الجداول.

ولفت إلى تم كشف العديد من الملفات المزورة للقيد في النقابة تنوعت بين تزوير شهادات الخدمة العسكرية وشهادات الثانوية العامة والحقوق، وتم رصد فساد في المنظومة لتمرير هذه الشهادات وقبولها من قبل موظفين وآخرين تربحوا مبالغ طائلة منها، وأنه يجري مراجعة كل ذلك لإعلانه رسميا للجمعية العمومية قريبا.

ووصلت للنقابة شكاوى من حالات قيد مزورة وتم ضبطها بالفعل وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وكذلك حصول موظفين على مبالغ مالية لقيد محامين والاستيلاء عليها وعدم توريدها للنقابة، وأيضًا التحايل من قبل البعض للقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد.

وتستهدف النقابة من المنظومة الجديدة  وقف أي منافذ للتزوير أو التربح، ومواجهة تسلل من لا تنطبق عليه شروط القيد لجداول النقابة، وكذلك منع تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون، وأيضًا لمواجهة القيد الصوري بالنقابة.

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فتح باب القيد فى نقابة المحامين 25 يونيو الجاري

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نقيب المحامين: لن نضع شروطًا تعجيزية للالتحاق بالمحاماة ونستهدف الحفاظ على المهنة

فتح باب القيد في الجدول العام

وأعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب القيد في الجدول العام، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري، وذلك وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها.

ويأتي ذلك في  إطار حرص نقابة المحامين على مصالح أعضاء الجمعية العمومية، وعلى ضبط الجداول وحوكمة إجراءات القيد، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها.

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