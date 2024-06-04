الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب صيادلة الإسكندرية يلتقي وزير الري لبحث إجراءات إعادة إنشاء النادي البحري

اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري بنقيب صيادلة الإسكندرية

التقى نقيب صيادلة الإسكندرية، الدكتور محمد أنسي الشافعي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث إجراءات إعادة إنشاء النادي البحري.

حضر اللقاء نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الداعمين لنقابة صيادلة الإسكندرية، على رأسهم، النائب محمد إسماعيل، والنائب إيهاب زكريا.

وتناول الاجتماع العديد من النقاط اللوچستية، لعرض العقبات والتحديات الحالية، سعيًا لإنشاء النادي البحري، كما تناول العديد من مطالب نقابة الصيادلة في الإسكندرية.

يذكر أن نقابة الصيادلة في الإسكندرية، تواصل جهودها الحثيثة مع كافة الجهات المعنية، المدنية والعسكرية، لإنجاز منشآت النادي البحري.

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