في ذكرى ميلاد "الساحر": تعرف على مسيرة محمود عبد العزيز صاحب الجوائز والألقاب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز ابن محافظة الإسكندرية الذى ولد في الرابع من يونيو عام 1946 بحي الورديان، وكان قد حضل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية ثم درجة الماجستير.

بدايته الفنية

كانت بدايته في مسرح كلية الزراعة، قبل أن يتوجه إلى التلفزيون والسينما، بدأ في السبعينيات من خلال مسلسل الدوامة، وكانت الانطلاقة الحقيقية بفيلم الحفيد عام 1974.

وقدم الساحر العديد من الأفلام الهامة بلغت 84 عملا كان أبرزها" العذراء والشعر الابيض، العار، البريء، تزوير في أوراق رسمية، إعدام ميت، والكيت كات الذى حصد جوائز عديدة.

أما عن الأعمال التلفزيونية، فيعتبر مسلسل رأفت الهجان هو أحد أبرز وأهم أعماله المأخوذ من ملف المخابرات المصرية، بالإضافة إلى مسلسل محمود المصري الذى لاقى نجاحًا كبيرًا حيث شاركه فيه الفنانين هشام سليم وسامى العدل.

جوائز وألقاب

حصل النجم الراحل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية بعدد من المهرجانات المحلية والدولية ومنها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي حصل منه على جائزة أحسن ممثل عن فيلم سوق المتعة، كذلك مهرجان دمشق السينمائي الدولي الذي حصل منه على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم القبطان، فيلم الساحر، وأيضًا حصل الساحر على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم الكيت كات بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

حصل الفنان الراحل على ألقاب عددة أطلقها عليه جمهوره نتيجة مشاركته في أدوار فنية عشقها متابعيه منها الشيخ حسنى في فيلم الكيت التي تركت أثرًا كبيرا في نفوس الجماهير، كما لقب أيضًا بالساحر عن دوره في فيلم الساحر ولاقى إشادة جماهيرية كبيرة،وأيضًا لقب بأبو هيبة عند دوره في مسلسل جبل الحلال.

وبعد صراع طويل مع المرض توفى محمود عبد العزيز في 12 نوفمبر عام 2016 ودفن في مدافن الورديان بمحافظة الإسكندرية.