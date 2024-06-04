الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مسجل خطر بحوزته مخدرات وسلاح ناري في القليوبية

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري فى قرية جمجرة، التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود معلومات من المصادر السرية للرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها عن قيام أحد المسجلين خطر بحيازة كمية من المخدرات، وسلاح ناري، فى قرية جمجرة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، وأكدت التحريات صحة المعلومات.

وبتقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد محسن معان مباحث مركز شرطة بنها من القبض على المتهم "س ب"، مقيم في قرية جمرة، ومطلوب تنفيذ أحكام 3 قضايا جنائية تتعلق بتهريب المخدرات والسرقة، وكان بحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات

تم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.

امن القليوبية ضبط متهم مسجل خطر مباحث بنها تجارة المخدرات

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