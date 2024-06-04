مثلث هجومى.. حسام حسن يستقر على تشكيل المنتخب الوطنى ضد بوركينا فاسو

استقر الجهاز الفني لـ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة بوركينا فاسو بعد غد الخميس على استاد القاهرة، والتي ستعتمد في المقام الأول على الهجوم المتواصل منذ الدقيقة الأولى، بهدف إحراز التقدم وعدم منح الفريق المنافس فرصة للهجوم على مرمى الفراعنة، واللعب بأريحية طوال المباراة.

وتوصل حسام حسن ومعاونوه للتشكيلة الأفضل للفراعنة فيما عدا مركز الظهير الأيسر الذى تحول لأزمة داخل معسكر الفراعنة بعدما جرب الجهاز الفني أكثر من لاعب في هذا المركز خلال التدريبات، في ظل غياب محمد حمدي عن مباراة بوركينا فاسو للإيقاف واستبعاد احمد فتوح من المعسكر للإصابة، وأصبح أكرم توفيق هو الأقرب لشغل هذا المركز خلال مباراة بوركينا فاسو، برغم استدعاء عمر كمال عبد الواحد كبديل لفتوح في هذا المركز.

تشكيل المنتخب الوطني الأقرب أمام بوركينا فاسو

وتعتمد خطة العميد التي سيخوض بها مباراة بوركينا فاسو، في المقام الأول على مثلث هجومى، يتمثل في انطلاقات الثنائي محمد صلاح في الجبهة اليمنى ومحمود حسن تريزيجيه في الجبهة اليسرى، بمعاونة مصطفى محمد كمحطة هجومية داخل منطقة جزاء المنافس، بهدف تشكيل خط هجومي قوي يكون قادرا على تهديد مرمى بوركينا فاسو طوال المباراة.

فى الوقت الذى سيعتمد فيه حسام حسن على 3 لاعبين فى وسط الملعب، من خلال الدفع بلاعبين فى مركز لاعب الوسط المدافع هما مروان عطية وحمدى فتحي وأمامهما صانع ألعاب هو إمام عاشور، بالإضافة للخط الدفاعي المكون من 4 لاعبين بالنظام المعروف، وهم محمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق.

ولجأ مدرب الفراعنة لهذه الطريقة بالتشاور مع معاونيه حيث اتفق الجميع على خوض المباراة بطريقة هجومية، بخلاف الطريقة الدفاعية التى اعتمد عليها حسام حسن في مباراتي نيوزيلندا وكرواتيا خلال البطولة الودية التي أقيمت في القاهرة.

وشهدت تدريبات منتخب مصر مناقشات بين حسام حسن ومحمد صلاح، في خطة المباراة وكيفية استغلال انطلاقات الجناحين في الوصول لمرمى بوركينا فاسو دون اللجوء للكرات العرضية التي حتما سيتفوق فيها دفاعات بوركينا الذين يمتلكون أطوال عالية.