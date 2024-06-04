"الجيزة" تحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون تصريح

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بحظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، وكذا تفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

أكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مؤكدا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.

أشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة وعضوية مديري مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وشئون البيئة والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.

أكد تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.

وكان أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتكليف نواب جدد لرئيس حي العمرانية في إطار خطه التدوير الدورية التي يتم إجراءها لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وضمان تنفيذ التكليفات المسندة علي اكمل وجه بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف توفيق جمال توفيق عميرة وسيد عبد الله السيد نواب لرئيس حي العمرانية، وعماد عبد السميع علي نائب لرئيس حي العمرانية لقطاع النظافة.

كما شمل القرار تكليف أحمد عشري عبد الرحيم مدير إشغالات حي العمرانية للقطاع الشمالي، وهشام أبو العزايم عبد الله مدير إشغالات حي العمرانية للقطاع الجنوبي.