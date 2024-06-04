الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل نسف المربعات فى مدينة رفح الفلسطينية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بأن مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه غرب رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، فضلًا عن مواصلة الاحتلال نسف المربعات في مدينة رفح الفلسطينية.

واستشهد 3 فلسطينيين وجرح آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، بقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية، استهدف منزلًا بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت، الليلة، 4 أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36479 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

الاحتلال رفح غزة

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