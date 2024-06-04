"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة سيدى شبيب.. غدا

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقة سيدى شبيب شرق مطروح التابعة للإدارة الصحية بالضبعة يومي الأربعاء والخميس ٥ و٦ يونيو الجارى في اطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن اعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

_المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

_دعم وخدمة المواطنين

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مشيرا إلي العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل شعورهم بالرضا التام.

_القري والتجمعات

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم اعداد وتجهيز كل ما يخص أعمال القافلة لخدمة الأهالي بمنطقة سيدى شبيب بمركز الضبعة والقري والتجمعات المجاورة لهما، موضحا أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

_تخصصات طبية

وأضاف أن التخصصات تضم (الاطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بالإضافة إلي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

_ندوات توعيةوتثقيف

وقال إن هذه القوافل الطبية العلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، موضحا أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل اقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين.