تشافى اختار بديل ليفاندوفسكى قبل رحيله و"سطوة" الوكيل أوقفت الصفقة

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، كان اختار قبل رحيله المهاجم البديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق.

ورحل تشافي عن تدريب برشلونة عقب نهاية الموسم المنصرم، وتولى بدلًا منه الألماني هانز فليك منصب المدير الفني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن تشافي هيرنانديز أخبر الإدارة الرياضية لنادي برشلونة أن الفريق بحاجة للتعاقد مع مهاجم من نوع آخر مختلف عما يقدمه ليفاندوفسكي.

وانضم ليفاندوفسكي لصفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

وأفادت الصحيفة أن المشكلة التي أعاقت تنفيذ طلب تشافي هي أن بيني زهافي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي بات أحد الأشخاص أصحاب النفوذ في برشلونة بالوقت الحالي بسبب قربه من رئيس النادي، خوان لابورتا.

وعلى الرغم من ذلك، أجرى تشافي تقييمًا للاختيارات المتاحة له والمناسبة، ووجد ضالته في أرتيم دوفبيك، مهاجم فريق جيرونا، والذي تألق خلال الموسم المنصرم بالدوري الإسباني وحقق جائزة هداف البطولة، وأظهر قدرة في اللعب من الخلف وقدرة غامرة على تسجيل الأهداف.

مسيرة أرتيم دوفبيك

ويلعب أرتيم دوفبيك ضمن صفوف نادي جيرونا منذ انضمامه من فريق دنيبرو-1 خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.

وبدأ أرتيم دوفبيك رحلته مع كرة القدم باللعب لنادي تشيركاشينا وانتقل منه لفريق دنيبرو في صيف 2015، وبعد موسم انتقل لنادي زاريا بالتي الروماني ثم انضم لنادي ميتيلاند الدنماركي في يناير 2018 وأعير من نادي ميتيلاند لفريق سونويوسك في صيف 2019 وعاد ليميتلاند في صيف 2020، ثم باعه النادي لفريق دنيبرو-1 والذي لعب له 3 مواسم قبل الانضمام لصفوف جيرونا.

ولعب أرتيم دوفبيك 39 مباراة بقميص فريق جيرونا منذ انضمامه للنادي وسجل 24 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

وفي مجمل مسيرته، لعب أرتيم دوفبيك 212 مباراة سجل خلالها 102 هدفًا وصنع 27 لزملائه.