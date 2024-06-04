الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عصابة هربت كبتاجون بـ125 مليون جنيه في الجيزة

حبس عصابة
حبس عصابة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر، تقدر قيمتها المالية بـ125 مليون جنيه تقريبًا.

وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع تهريب مماثلة من عدمه.

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مخبأة داخل جذوع أشجار.. إحباط تهريب أقراص كبتاجون مخدر بـ125 مليون جنيه

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ضبط عصابة أجنبية حاولت تهريب كبتاجون بـ87 مليون جنيه

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إعتزام تشكيل عصابي يضم شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول عن طريق إخفائها داخل جزوع أشجار "مصنعة" ووضعها ضمن كمية من أشجار الزيتون المستخدمة فى صناعة الفحم "يتم تجهيزها داخل أحد المخازن بالقاهرة"، والتى كانا يعتزما تصديرها إلى تلك الدولة كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة" وبحوزتهما حوالى (2،5 مليون قرص مخدر من عقار "الكبتاجون" وزنت 420 كيلو جرام - عدد 25 جزع شجرة مفرغة من الداخل لتعبئة المواد المخدرة بداخلها – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى)، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ125 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كبتاجون الجيزة عصابة حبس عصابة

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