الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 10 أطنان لحوم "فاسدة" في القاهرة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.\

وفى هذا السياق، قال صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطر، إأن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط ٩ أطنان لحوم  حمراء، ومفروم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وطن ونصف لحوم بيضاء غير صالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٧١ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

تأتي الأعمال في إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة شدد محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وكان أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء سرعة الانتهاء من كل مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة قبل انتهاء العام المالى ٢٠٢٣-٢٠٢٤، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة، لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أشار محافظ القاهرة إلى أنه جرى تنفيذ استثمارات خلال خطة هذا العام تجاوزت مليار و575 مليون جنيه لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة فى مجالات الرصف، والإنارة، وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم مستوى من الخدمات للمواطنين عالى الجودة.

أضاف محافظ القاهرة أنه تم تنفيذ أعمال رصف للشوارع (أسفلت وانترلوك) بمتوسط أطوال بلغت ما يقارب ٢٦٨ كم٢ فى كافة أحياء القاهرة باستثمارات بلغت ٧٧٠ مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة الإنارة بالشوارع باستثمارات بلغت ١٩٧ مليون جنيه ضمت إحلال وتجديد وتركيب أعمدة جديدة تقارب ٢٨ ألف عمود إنارة بالمحاور الرئيسية الجديدة بكافة مناطق القاهرة.

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