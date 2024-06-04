الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتكلفة 650 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد بأسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد والذي يجري تنفيذه بتكلفة تتجاوز 650 مليون جنيه وبطاقة 105 سرير ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية.


يأتي ذلك استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية في كل المجالات.


جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه خلالها أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني لمديرية الإسكان وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.


بدء أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق


بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال إنشاء المستشفى وتابع معدلات التنفيذ في المشروع وتوصيل المرافق للمبنى والتشطيبات الداخلية، فضلًا عن بدء أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمراحل العمل بالمستشفى التي من المقرر أن تضم 105 سرير (60 إقامة و23 رعاية مركزة و22 حضانة).


وأشار المحافظ إلى أن مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد يجري انشاؤه على مساحة 6666 متر بجوار مبنى الاستقبال للمستشفى القديم ومن المقرر إنشاؤه من 7 طوابق المبنى الرئيسى (أرضى + 6 أدوار) على أن يضم كافة الأقسام والتخصصات وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.


وأوضح اللواء عصام سعد أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية منوهًا إلى جولاته المستمرة والميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في الأعمال الإنشائية للمستشفى وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطني مركز ساحل سليم وقراه.


وقال إن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الصحة تشمل إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وانشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.


وفي نهاية الجولة التقى المحافظ بالمهندسين والمشرفين على مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي وطالبهم بمرعاة أقصى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ والمتابعة المستمرة لمراحل العمل وخطوات الانشاء.


وأعلن المحافظ عن تذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة حتى يتسنى تشغيل المستشفى بكامل طاقتها وتلبية احتياجات المرضى بمختلف قرى المركز والمراكز المجاورة واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي بتكلفة تتجاوز 650 مليون جنيه وبطاقة 105 سرير لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية

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