قيادي بـ"المؤتمر": طرح تطوير الثانوية العامة على الحوار الوطني تأكيد دعمه خطط الدولة

أعرب الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، عن تأييده توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بطرح رؤية تطوير الثانوية العامة على الحوار الوطني.

وقال جودة، في تصريحات صحفية له، إن طرح تطوير الثانوية العامة على الحوار الوطني تأكيد على نجاحه في وضع توصيات وضع تدعم الدولة وتواجه التحديات الراهنة.

أوضح أن خطة تطوير الثانوية العامة التي سيتم طرحها تتضمن تحسين المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس، وتطوير آليات التقييم والامتحانات بما يواكب أفضل المعايير العالمية.

إعداد جيل قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل

أكد الربان وليد جودة، أن هذه الخطة تأتي استجابة للتحديات التي يواجهها نظام التعليم في مصر، وتهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل والمساهمة في نهضة البلاد.

أشار إلى أن الحوار الوطني كان وما يزال منصة فعالة للتواصل والتفاعل بين مختلف شرائح المجتمع، حيث تمكن من طرح ومناقشة قضايا جوهرية تؤثر على حاضر ومستقبل الوطن، وكان له الدور البارز في صياغة توصيات بناءة تسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسيرة التنمية.

وأشاد الربان وليد جودة، بروح التعاون والشفافية التي ميزت جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن التوصيات التي خرجت بها جلسات الحوار الوطني تعكس إرادة جماعية للنهوض بالوطن في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق أمس، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، كلمة بشأن تقدم الحكومة الحالية بالاستقالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء نصها كالتالي:

“تلقيت الآن خبر استقالة الحكومة الحالية، وأود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود في ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلى والخارجى، والتي كان لها بالغ الأثر في إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات، كما أنها كانت خير مثال للتعاون مع البرلمان المصرى، متمنيًا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية سيما الواردة ببيان رئاسة الجمهورية بشأن قبول استقالة الحكومة”.