الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القليوبية يبحث الطلبات المقدمة لاستغلال أماكن الانتظار بالشوارع

محافظ القليوبية يبحث
محافظ القليوبية يبحث الطلبات المقدمة لإستغلال أماكن الإنتظار

ترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات، لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والساحات والصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020 والحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مراكز المحافظة.

أكد محافظ القليوبية وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة تجنبًا لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وخلال الاجتماع، عرض الموقف المالي لحصيلة إيرادات انتظار المركبات بكافة الوحدات المحلية عن الفترة من يوليو ۲۰۲۳ حتى أبريل ٢٠٢٤، بالإضافة إلى عرض ما تم من إجراءات بشأن تفعيل منظومة انتظار المركبات، كما تم عرض كراسة الشروط العامة والخاصة لعملية طرح مواقع انتظار المركبات في نطاق محافظة القليوبية استرشادا بكراسة الشروط الموحدة من وزارة التنمية المحلية.

أضاف أنه تم مناقشة مقترح تعريفة انتظار المركبات في كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى عرض المواقع التي تم حصرها وتم عرضها على إدارة مرور القليوبية وكذالك مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من الشركات بشأن استغلال أماكن انتظار عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة بنها من بينها شارع كورنيش النيل بمدينة بنها وشارع غرب الاستاد وشارع فريد ندا وشارع سعد زغلول، بالإضافة إلى عدد من الشوارع بمدينة كفر شكر من بينها شارع جمال عبد الناصر.

أكد المحافظ أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود محافظة القليوبية للتيسير على المواطنين مع تنظيم انتظار السيارات وتيسير الحركة المرورية وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق المصلحة العامة مع القضاء على الظواهر السلبية عند انتظار السيارات واستغلال البعض. 

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