ضبط طالب يرسل أكوادا رابحة لألعاب إلكترونية على تليجرام مقابل أموال

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على طالب لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إرسال أكواد رابحة لبعض الألعاب الإلكترونية على أحد التطبيقات مقابل مبالغ مالية له وعدم وفائه بذلك أو رد المبالغ المالية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب وقائع نصب على عدد من المواطنين عبر تطبيق "تليجرام" والاستيلاء على أموالهم.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه طالب، مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته سيارة وهاتفى محمول.

وبمواجهته وفحص هاتفى المحمول تبين قيامه بالنصب على المواطنين من خلال قيامه باستقطاب المجنى عليهم وإيهامهم بإرسال أكواد رابحة لبعض الألعاب الإلكترونية على أحد التطبيقات مقابل إرسال مبالغ مالية له وعدم وفائه بذلك أو رد المبالغ المالية لهم.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وأن السيارة المضبوطة من متحصلات وقائع النصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.