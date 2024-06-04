الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط طالب يرسل أكوادا رابحة لألعاب إلكترونية على تليجرام مقابل أموال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت  أجهزة الأمن من القبض على طالب لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إرسال أكواد رابحة لبعض الألعاب الإلكترونية على أحد التطبيقات مقابل مبالغ مالية له وعدم وفائه بذلك أو رد المبالغ المالية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب وقائع نصب على عدد من المواطنين عبر تطبيق "تليجرام" والاستيلاء على أموالهم.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه طالب، مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته سيارة وهاتفى محمول.

وبمواجهته وفحص هاتفى المحمول تبين قيامه بالنصب على المواطنين من خلال قيامه باستقطاب المجنى عليهم وإيهامهم بإرسال أكواد رابحة لبعض الألعاب الإلكترونية على أحد التطبيقات مقابل إرسال مبالغ مالية له وعدم وفائه بذلك أو رد المبالغ المالية لهم.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وأن السيارة المضبوطة من متحصلات وقائع النصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن وزارة الداخلية فيس بوك محافظة الجيزة الألعاب الإلكترونية

مواد متعلقة

ضبط 14 طن دقيق بلدى مُدعم

ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بـ26 مليون جنيه

2254 منفذًا على مستوى الجمهورية.. تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" (فيديو)

ضبط 4 تشكيلات عصابية لسرقة المشغولات الذهبية بالقاهرة

ضبط 258 قضية مخدرات و64 سلاحًا ناريًا

ضبط 25370 مخالفة مرورية متنوعة

الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل عددًا من طلاب المدرسة المصرية اليابانية

حقيقة فيديو التعدى على "أجنبى" سرق موبايل فى الجيزة

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242