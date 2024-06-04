طائرة خاصة تنقل المنتخب الوطنى إلى غينيا بيساو صباح الجمعة

فضل الجهاز الفنى لـ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن السفر إلى غينيا بيساو، فى وقت مبكر قبل مواجهة منتخبها يوم 10 يونيو الجاري، وتحديدا صباح الجمعة المقبل بعد ساعات قليلة من نهاية مباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو مساء الخميس على استاد القاهرة، وذلك حتى يخوض لاعبو الفراعنة تدريباتهم هناك قبل مباراة الجولة الرابعة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره البوركيني مساء بعد غد الخميس، قبل السفر إلى غينيا لمواجهة منتخبها يوم الإثنين المقبل فى إطار لقاءات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى منتخب مصر للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى التي يتصدرها حتى الآن برصيد 6 نقاط من الفوز على جيبوتى وسيراليون بنتيجتي 6-0 و 2-0 على الترتيب.

وجاء قرار الجهاز الفني بالسفر المبكر إلى غينيا بيساو على متن طائرة خاصة تقل بعثة الفراعنة من أجل تسهيل المهمة وعدم تعريض اللاعبين للإرهاق، دون خوض أي تدريبات في القاهرة، تحسبا لأي ظروف طارئة قد تسبق المباراة المهمة للفراعنة هناك، فضلا عن رغبة حسام حسن في اعتياد اللاعبين على الأجواء هناك، حيث يخوض الفريق مرانين في غينيا بيساو قبل المباراة.

ويخوض المنتخب الوطني تدريباته بشكل منتظم، استعدادا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو فى العاشرة من مساء بعد غد الخميس، فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على أن تسافر البعثة في اليوم التالي إلى غينيا بيساو .

وشهدت تدريبات منتخب مصر مناقشات بين حسام حسن ومحمد صلاح، فى خطة المباراة وكيفية استغلال انطلاقات الجناحين في الوصول لمرمى بوركينا فاسو دون اللجوء للكرات العرضية التى حتما سيتفوق فيها دفاعات بوركينا الذين يمتلكون أطوال عالية، خاصة فى الخط الدفاعي لهم.