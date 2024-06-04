حقيقة قصف "كييف" لأهداف في العمق الروسي بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

هاجمت روسيا في الساعات الأخيرة أهدافا للقوات أوكرانية باستخدام منظومة "باستيون" المضادة للسفن، وسط تقارير تشير إلى أن كييف قد تكون استخدمت صواريخ "هيمارس" التي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أهداف في روسيا، والتي حذر الكرملين في "عواقب وخيمة" حال حدث ذلك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: "إن أسطول البحر الأسود ضرب باستخدام أنظمة الصواريخ البحرية "باستيون" منشآت لقوات نظام كييف على أراضي أوكرانيا".

وتفوق سرعة صواريخ "أونيكس" في منظومة "باستيون" التي دخلت الخدمة في القوات المسلحة الروسية عام 2010، سرعة الصوت، وتستطيع تدمير السفن المعادية والأهداف البرية على مسافة 300 – 500 كلم، حسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

موسكو تعترض 20 مسيرة أوكرانية في كورسك

في غضون ذلك، قال أليكسي سميرونوف حاكم منطقة كورسك، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 20 طائرة مسيرة أوكرانية، الإثنين، في المنطقة الواقعة بجنوب روسيا على حدود أوكرانيا.

وأضاف على تطبيق تيليجرام، أن القوات الأوكرانية هاجمت أربع قرى في منطقته باستخدام طائرات هجومية مسيرة وطائرات هليكوبتر، دون أنباء عن وقوع إصابات.

وفي منطقة بيلجورود إلى الجنوب الشرقي لروسيا، قال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف، إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت "عدة أهداف محمولة جوًا" وأن أسطح بعض المساكن قد تضررت، وفق رويترز.

ضربة “هيمارس” تدمر الدفاعات الجوية داخل روسيا

في السياق ذاته، قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن القوات الأوكرانية استخدمت صواريخ "هيمارس" التي زودتها بها الولايات المتحدة لتدمير نظام دفاع جوي متطور داخل روسيا، حيث حذر الكرملين واشنطن من أنها قد تعاني من "عواقب مميتة" لدعمها الهجمات عبر الحدود.

وأشارت "التليجراف" إلى أن عدة صواريخ أصابت منشأة للدفاع الجوي في مدينة بيلجورود كانت مجهزة بصواريخ أرض جو من طراز S-300/400، منوهة إلى أن الصور الملتقطة في أعقاب الهجوم، الذي يُعتقد أنه وقع يوم الأحد، أظهرت سيارات مشتعلة ودخانًا يتصاعد.

وقال سيرجي ريابكوف، نائب وزير خارجية موسكو، بالتزامن، إن الولايات المتحدة ستواجه "عواقب مميتة" إذا سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن هجمات داخل روسيا.

ولم تسمح الولايات المتحدة حتى الآن لكييف بضرب أهداف داخل روسيا إلا إذا كانت تشكل تهديدا مباشرا للقوات الأوكرانية.

ووفقًا لـ"التليجراف" فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت الضربة على بيلجورود تنتهك الحدود التي فرضتها الولايات المتحدة على الأسلحة، لكن فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، طلب الإذن باستخدام الذخائر الأمريكية لشن ضربات بعيدة المدى.

وأمس الإثنين، ردد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا هذه الرغبات، حيث أخبر نظيره الإستوني أن أوكرانيا تضغط على حلفائها "بشأن توسيع نطاق تطبيقها".

وقال"كوليبا" في مؤتمر صحفي: "إن عدم السماح لأوكرانيا بإطلاق أسلحة بعيدة المدى على روسيا يعني أن حلفائها يعرقلون دفاعها"، محذرًا القادة الأمريكيين من الحسابات الخاطئة التي قد تكون لها عواقب وخيمة".

ويخشى أنصار أوكرانيا أن يؤدي الهجوم داخل روسيا إلى جرهم إلى صراع مباشر مع موسكو.

وقال فلاديمير بوتين إن الغرب سيكون متورطا بشكل مباشر في أي استخدام لأسلحته من قبل أوكرانيا لضرب عمق روسيا، لأن مثل هذه الهجمات ستتطلب مساعدة من أقمارها الصناعية ومخابراتها ومساعدتها العسكرية.

وتصاعدت الهجمات عبر الحدود بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بعد أن شنت القوات الروسية هجوما بريا متجددا على شمال شرق أوكرانيا.

وردت أوكرانيا بهجمات من جانبها. ومن بين أحدث تلك الهجمات، طائرة بدون طيار دمرت قافلة مكونة من 15 شاحنة روسية، بحسب اللقطات التي سجلتها الألوية المشاركة في الهجوم.

ومع انتظام الهجمات الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية، قال الرئيس فلاديمير بوتين: "إن الهجمات دفعت القوات الروسية إلى التوغل الشهر الماضي في الأجزاء الشمالية من منطقة خاركيف لإقامة "منطقة عازلة"".

ويقول الجيش الروسي إنه سيطر على نحو 12 قرية، لكن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن قواتهم لا تزال تسيطر على 70 في المئة من فوفشانسك، وهي بلدة رئيسية تبعد خمسة كيلومترات عن الحدود.