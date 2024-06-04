الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق أعمال القمة الكورية الإفريقية الأولى بمشاركة "المشاط"

خلال اللقاء
خلال اللقاء

انطلقت اليوم، أعمال القمة الكورية الإفريقية، التي تُعقد بالعاصمة الكورية سيول، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وفود 48 دولة من بينهم 25 من رؤساء دول القارة، وكذلك ممثلي الاتحاد الإفريقي، وبنك التنمية الإفريقي، واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وممثلي المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وخلال استقباله الوفود الأفريقية المُشاركة، استقبل يون سوك يول، الرئيس الكوري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التي حرصت على نقل تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس الكوري، وتمنياته أن تُرسخ القمة أسسًا قوية للعلاقات الكورية الأفريقية المشتركة بما يدفع جهود التنمية ويلبي متطلباتها في القارة.

المشاط تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع نائب وزير الاقتصاد والمالية الكوري

ويرأس أعمال القمة، الرئيس يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، وكذلك الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

وتنعقد القمة الكورية الإفريقية تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معًا: مشاركة النمو والاستدامة والتضامن"؛ وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا الجنوبية ودول قارة أفريقيا، وتعزيز العمل المشترك لدعم جهود التنمية في القارة.

إرساء أسس التعاون

وتعمل القمة الكورية الإفريقية، على إرساء أسس التعاون الوثيق بين دول قارة إفريقيا وكوريا الجنوبية، والبناء على ما تحقق من تعاون منذ بدء العلاقات المشتركة عام 1950، لاسيما في ضوء التحديات المعقدة التي تواجهها جهود التنمية في مختلف بلدان العالم.

كما تستهدف القمة توطيد التعاون المشترك بين كوريا وقارة إفريقيا، وتحقيق التكامل بين جهود التنمية في كوريا كدولة محورية، وكذلك أهداف التنمية للاتحاد الأفريقي وأجندة إفريقيا 2063.

ومن المقرر أن تُلقي وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر أمام القمة، كما سيصدر بيانًا ختاميًا عن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال فعالياتها.

القمة الكورية الأفريقية أعمال القمة الكورية الأفريقية السيسي كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية

مواد متعلقة

لينك تقديم رياض الأطفال 2024

انخفاض طفيف للدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3-6-2024 خلال التعاملات المسائية

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أسعار الأضاحي في مصر 2024 .. طريقة حجز الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة

بعد استقالتها.. تاريخ التعديلات الوزارية السابقة

5 طرق للتخلص من دهون البطن بسهولة

سعر الدولار اليوم الاثنين 3-6-2024 مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات في البنوك

المشاط تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع نائب وزير الاقتصاد والمالية الكوري

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242