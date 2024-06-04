فوز الدكتور إبراهيم عاشور بجائزة العطاء والوفاء بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن فوز الدكتور إبراهيم عاشور، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب، وعميد كلية الطب البيطري الأسبق، بجائزة العطاء والوفاء.

تُمنح الجائزة للأساتذة العاملين والمتفرغين بالجامعة، ويُنظمها سنويا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال مندور، إن تلك الجائزة يتم الإعلان عنها في شهر يناير من كل عام بجميع الكليات المختلفة وأقسامها، وتقوم كل كلية بترشيح عدد من أساتذتها، مع السيرة الذاتية لكل مرشح.

لجنة مشكلة لجائزة جائزة العطاء والوفاء بجامعة قناة السويس

وأوضح مندور أن اللجنة المُشكلة لاختيار الفائزين قد اجتمعت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، لاختيار الفائز بجائزة العطاء والوفاء وفقا للمعايير المحددة من الجامعة، وضمت لجنة الإختيار كل من الدكتور العربي هندي شندي عميد كلية العلوم الأسبق، الدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة الأسبق، الدكتور شريف رضوان عميد كلية الزراعة الأسبق، والدكتور عبادى القاضي عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان الأسبق ووقع اختيار اللجنة على الدكتور إبراهيم عاشور، تقديرًا لإسهامته طوال فترة عمله في مجال البحث العلمي وخدمة طلاب وباحثى الجامعة.

ماهي جائزة جائزة العطاء والوفاء بجامعة قناة السويس

يُذكر أن جائزة العطاء والوفاء يتم الإعلان عنها وتنفذها إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية التابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وإشراف تنفيذي منى أوزوريس، مدير إدارة متابعة المشروعات البيئية.