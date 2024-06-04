الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأكيدًا لـ"الدستور".. وزير البترول يُعلن تأسيس شركة مناجم أبومروات للذهب

وزير البترول من الحدث
وزير البترول من الحدث

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبومروات كشركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة أتون مايننج إنك الكندية، وذلك كخطوة هامة للقيام بأعمال الاستكشاف والاستغلال للذهب في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية والتي تستثمر فيها الشركة الكندية في البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما.

تأسيس شركة مناجم ذهب أبومروات 

يشار إلى أن  تأسيس الشركة الجديدة سيكون بداية لأعمال استغلال الكشف التجارى للذهب الذى حققته الشركة فى منطقتي حمامة وغرب روودرين ضمن امتياز أبومروات، وذلك تنفيذًا للعقد الذى تم توقيعه بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الكندية لاستغلال خام الذهب والمعادن المكتشفة في مساحة تقدر بحوالى 57.6 كم2، حيث تقدر الاحتياطيات القابلة للإستخراج بحوالي 134.9 ألف أوقية ذهب و1.4 مليون أوقية فضة.

وجرى خلال الجمعية العامة، اعتماد خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة فى منطقة أبومروات.

شارك في أعمال الجمعية كل من المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية وتونو فاك رئيس شركة أتون مايننج الكندية.

وكان "الدستور" قد نشرت أمس الإثنين، بتفاصيل مشروع استكشاف منجم الذهب الجديد في منطقة حمامة بالصحراء الشرقية، حيث تحتوى المنطقة على ترسبات غنية من الذهب والمعادن الأخرى، حيث تُجري شركة أتون ماينج الكندية عمليات استكشاف شاملة باستخدام أحدث التقنيات لتحديد وتقييم الاحتياطيات المعدنية المحتملة.

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كما تم الإعلان عن بدء شركة أتون بتنفيذ برنامج حفري في مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة "ويست جاريدا" التي تقع على بعد حوالي 3 كيلومترات من منطقة "حمامة" الغربية، وهي جزء من اختصاص الشركة.

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