توصية برلمانية بالتدقيق في اختيار المجموعة الاقتصادية للحكومة الجديدة والتركيز على التصنيع

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تقدم الأخير باستقالة الحكومة السابقة، يعد خطوة في طريق ضخ دماء جديدة لمؤسسات الدولة بفكر مختلف ومتطور، موجها الشكر والتقدير لحكومة مدبولي السابقة والتي عملت في مرحلة شديدة الصعوبة ومليئة بالتحديات.

صياغة رؤية متطورة ومختلفة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس لمصطفى مدبولي لتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، يأتي نتاجًا لما تتطلبه الفترة الحالية من فكر أكثر مرونة وسريع التفاعل مع المستجدات والمشكلات الملحة، مؤكدا أهمية التدقيق في انتقاء عناصر قوية وذات خبرات متخصصة في المجموعة الاقتصادية بالتحديد، نظرًا لما فرضته الأحداث العالمية والإقليمية من تحديات كبيرة على الجانب الاقتصادي تتطلب التعامل معها بخطط واستراتيجيات قوية وقابلة للتطبيق وتكون قادرة على صياغة رؤية متطورة ومختلفة.

أولويات الحكومة القادمة

وقال "اللمعي" إن الصناعة والإنتاج هم عنوان المرحلة القادمة والتي لابد وأن ترتكز عليها أولويات الحكومة القادمة والعمل على توفير المختصين والكفاءات والقادرة على تلبية أهداف تخطي الأزمة العالمية الراهنة بما لها من تداعيات على مصر، ورسم سياسات جديدة تزيد من جذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال بإجراءات ميسرة ومبسطة تعمل على استقطاب المشروعات لأرض مصر، ودعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصاد، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتحقيق الوصول إلى ما يفوق نسبة 65%، واتساقا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

رؤى وسياسات مغايرة

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تغيير الحكومة بادرة أمل مهمة على طريق دعم المواطن المصري البسيط وتلبية تطلعاته، ويبقى الأمر مرهون على تبني رؤى وسياسات مغايرة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتوازن بين المتطلبات المجتمعية والاقتصادية لدعم ونهضة الدولة المصرية وتعمل على تنشيط العجلة الإنتاجية لضبط السوق المصرية، مثمنا ما وضعه الرئيس السيسي من محددات في اختيار الحكومة الجديدة وأبرزها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري ووضع بناء الإنسان المصري كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم.